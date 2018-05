"Być faszystą to zaszczyt!". Szokujące wpisy konsula Ukrainy

Sprawę ujawnił bloger Anatolij Szarij. Mężczyzna opublikował w serwisie YouTube nagranie i pokazał wpisy Maruszczynca. Ukrainiec wzywał m.in. do odebrania Polsce wschodnich ziem, a także wychwalał Romana Szuchewycza, dowódcę UPA.

– To bardzo przydatne wideo do tego, by zrozumieć, jak bardzo na dnie znalazło się dzisiejsze państwo ukraińskie – mówi bloger na nagraniu zamieszczonym w internecie. Cytuje również jeden z wpisów ukraińskiego urzędnika, który brzmiał: "Być faszystą to zaszczyt!".

Wasilij Maruszczync został już odwołany. Wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Anatolij Szarij twierdzi, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już od kilku lat wiedziało o poglądach wygłaszanych przez swojego konsula.