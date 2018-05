Papież wyznaje, że myśli o chwili, gdy będzie musiał się "pożegnać"

Podczas mszy świętej papież mówił o świętym Paweł, który robił i wezwał biskupów, by dbali o owczarnię. Franciszek przyznał, że jest to decyzja, którą musi kiedyś podjąć każdy biskup. Powiedział: "Kiedy to czytam, myślę o sobie, ponieważ jestem biskupem i będę musiał odejść" – mówił.

Papież wyznał, że prosi Boga, by mógł pożegnać się w podobny sposób. Franciszek przyznał, że jego rachunek sumienia nie będzie mógł się równać z tym Świętego Pawła, ale – jak dodał – Bóg jest miłosierny.

Franciszek powiedział, że emerytowany papież Benedykt XVI swoją abdykacją "otworzył drzwi" swoim następcom.