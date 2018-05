Rosja zakończyła budowę mostu na zaanektowany Krym

Władimir Putin otworzył przeprawę siedząc za kierownicą ciężarówki, która przejechała przez most w kolumnie samochodów ciężarowych. Dla pasażerów most "Krymski", będzie otwarty od 16 maja.

Most rozpoczyna się na Półwyspie Tamańskim w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Przebiega przez istniejącą pięciokilometrową tamę i wyspę Tuzła i dalej nad Cieśniną Kerczeńską dociera do terytorium Krymu. Koszt budowy mostu to 227,9 mld rubli czyli ponad 3,6 mld dolarów.

Reakcje świata

– Ten most z pewnością przyda się okupantom, gdy będą w pośpiechu opuszczali nasz Krym – napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Dodał, że "Rosja płaci i nadal będzie płaciła na arenie międzynarodowej wysoką cenę za zajęcie Krymu".

Władze Francji także potępiły zbudowanie Mostu Krymskiego. Francuski MSZ oświadczył, że przeprawa "przyczynia się do pozbawienia Ukrainy pełnego dostępu do jej uznanych na całym świecie wód terytorialnych i korzystania z nich". Budowę rosyjskiego mostu bez zgody Ukrainy potępiła też Unia Europejska.