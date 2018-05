Teheran coraz bliżej Moskwy. Iran podpisuje porozumienie z Unią Eurazjatycką

Iran podpisał wstępne porozumienie o przystąpieniu do kierowanej przez Rosję Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej. To kolejny krok wskazujący na zbliżenie Teheranu do Moskwy.

Władze Kazachstanu, które były gospodarzem rozmów, przekazały, że oprócz podpisanej umowy, która ma obniżyć cła na setki towarów, planowane są również dalsze negocjacje dotyczące strefy wolnego handlu. Nowa umowa o wolnym handlu nie uczyni jednak z Iranu pełnoprawnego członka Unii Euroazjatyckiej. Do porozumienia doszło w cieniu ostatnich decyzji Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował kilkanaście dni temu, że jego kraj wycofuje się z porozumienia nuklearnego zawartego z Iranem. Trump określił je jako "fikcję". Jeszcze w czasie kampanii wyborczej polityk krytykował założenia porozumienia oraz sposób negocjacji jego warunków. Trump zapowiedział ponadto wprowadzenie dotkliwych sankcji dla Iranu. – Jeśli reżim będzie kontynuował swoje aspiracje nuklearne, będzie miał większe problemy, niż kiedykolwiek wcześniej – stwierdził prezydent. Po ogłoszeniu decyzji, w materiale irańskiej telewizji państwowej zaznaczono, że była ona "nielegalna i podważała międzynarodowe porozumienia". Czytaj także:

Irańscy parlamentarzyści palą flagę USA i skandują "śmierć Ameryce"Czytaj także:

Donald Tusk krytykuje administrację Trumpa