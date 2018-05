Afganistan: Eksplozje na stadionie, co najmniej ośmiu cywilów nie żyje

Do tragedii doszło we wschodniej prowincji Nangarhar. Rzecznik gubernatora prowincji Nangarhar Attahullah Khogyani powiedział, że w wyniku eksplozji około 45 osób zostało rannych. Do wybuchów doszło około godziny 23.30, gdy na trybunach zgromadziły się setki widzów.

Najibullah Kamawal, szef resortu zdrowia w prowincji, przekazał mediom, że wielu spośród rannych znajduje się w krytycznym stanie.

Żadna organizacja terrorystyczna nie przyznała się do zamachu, ale media podkreślają, że w prowincji Nangarhar silne są oddziały ISIS. Służby zapewniają, że śledztwo jest w toku.