"Jestem Ci winna życie". Poruszający list Elizabeth Revol do Tomasza Mackiewicza

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym himalaistka wraca do tragedii na Nanga Parbat. Zwracając się do Tomasza Mackiewicza, którego nie udało się niestety uratować, pisze że przeżyłam z nim wyjątkowe chwile. "Robiliśmy razem piękne i autentyczne rzeczy. Nadal będziesz istniał w moim życiu na wiele sposobów, bo gdy ktoś znajdzie kogoś takiego jak Ty i pozwoli mu wejść do swego życia, to nie będzie mógł później usunąć śladów tej osoby" – czytamy.



Elizabeth Revol pisze, że uśmiech Tomasza pozostanie na zawsze w jej sercu, a iskra w jego oczach będzie rozjaśniać jej dni. "Byłeś wielkim człowiekiem, pomnikiem, żywym mitem i geniuszem" – dodaje. Jak podkreślił, Tomasz Mackiewicz był "jednym z najbardziej wolnych i najbardziej niezależnych ludzi", jakich znała.



"Jestem Ci winna życie, Tomku, bo gdybyś nie miał siły i odwagi, by walczyć o zejście na 7280 metrów tej zimnej, nieludzkiej nocy z 25 na 26 stycznia, to mnie by już tu nie było, byłabym teraz z Tobą" – napisała himalaistka.