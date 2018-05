Rakieta, którą zestrzelono malezyjski samolot MH17, należała do Rosji

Do zestrzelenia samolotu doszło w lipcu 2014 roku. Boeing 77 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. W katastrofie boeinga 777 było 298 osób. Dwie trzecie z nich to Holendrzy.

Wilbert Paulissen, przewodniczący zespołu kryminalistycznego holenderskiej policji, oświadczył, że pocisk, który w lipcu 2014 roku strącił malezyjski samolot boeing 777, został wystrzelony z uzbrojenia należącego do rosyjskiej 53. Brygady Przeciwlotniczej.

– Buk, który został użyty, pochodził z rosyjskiej armii, z 53. Brygady Przeciwlotniczej – przekazał agencji Reuters prokurator Fred Westerbeke. Brygada ta stacjonować ma w Kursku. – Wiemy, że to on został użyty, ale nie wiemy, kto odpowiadał za tego buka – przyznał.

