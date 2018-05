Holandia i Australia oskarżają Rosję o zestrzelenie malezyjskiego samolotu

Holenderscy śledczy prowadzący śledztwo w sprawie katastrofy opublikowali raport, z którego wynika, że rakieta, którą zestrzelono nad Ukrainą malezyjski samolot pasażerski, należała do rosyjskiej 53. Brygady Przeciwlotniczej.

W związku z nowymi ustaleniami, rządy Holandii i Australii formalnie oskarżyły Rosję o zestrzelenie maszyny. Holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok, którego wypowiedź cytuje agencja Reuters oświadczył, że "ustalenia wskazują na bezpośredni udział Rosji. Wskazano jednocześnie, że "wykazanie odpowiedzialności jest skomplikowanym procesem prawnym".

Blok poinformował również, że holenderski i australijski rząd zwróciły się dziś do władz Rosji z wezwaniem do dialogu, którego celem ma być "znalezienie rozwiązania oddającego sprawiedliwość o ogromnemu cierpieniu i szkodom spowodowanym przez zestrzelenie samolotu.

Do zestrzelenia samolotu doszło w lipcu 2014 roku. Boeing 77 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. W katastrofie boeinga 777 było 298 osób. Dwie trzecie z nich to Holendrzy.