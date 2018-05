Stan wyjątkowy w Sao Paulo. Wojsko zakończy protest kierowców ciężarówek?

Protestujący wzywają rząd do spełnienia swojej obietnicy obniżenia akcyzy na paliwo. Chociaż w czwartek doszło do porozumienia pomiędzy rządem a częścią demonstrujących ws. zawieszenia protestu na 15 dni, to nie uznaje go związek zawodowy Abcam, który reprezentuje 600 tys. kierowców.

Blokady sparaliżowały już brazylijską gospodarkę. Wiele zakładów produkcyjnych musiało zawiesić działalności, a na niektórych stacjach benzynowych skończyło się paliwo. W dodatku Brazylijczycy opróżniają sklepowe półki, bo obawiają się kontynuacji protestu.

W efekcie, władze największego brazylijskiego miasta Sao Paulo wprowadziły stan wyjątkowy, który umożliwia władzom m.in. na przejęcia paliwa na stacjach benzynowych i sprzedawanie go bez standardowych procedur.

Ceny oleju napędowego do silników Diesla wzrosły w Brazylii blisko dwukrotnie od 2016 roku.