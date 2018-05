Trump: Prowadzimy bardzo produktywne rozmowy z Koreą Północną

Prezydent USA zaznaczył, że „jeśli tylko dojdzie do szczytu, to jest wysoce prawdopodobne, że odbędzie się on w Singapurze, w zaplanowanym wcześniej terminie 12 czerwca, chociaż – jeśli zajdzie taka potrzeba – ta data może być przesunięta w czasie”.

W niespełna 24 godziny po odwołaniu szczytu z Koreą Płn. Trump powiedział mediom, że spotkanie z Kim Dzong Unem może się odbyć w planowanym terminie. Amerykański przywódca napisał wcześniej, że był zmuszony do odwołania spotkania „z powodu ogromnego gniewu i otwartej wrogości” w oświadczeniu Korei Północnej.