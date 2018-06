Afganistan: Zestrzelony pilot odnalazł się 31 latach

Do zestrzelenia samolotu doszło podczas interwencji Armii Czerwonej w Afganistanie. Na razie nie jest znana tożsamość pilota ani to, co działo się z nim przez ostatnie dekady. We wstępnych doniesieniach agencji TASS wymieniane jest nazwisko Aleksander Mironow, który ma mieć dziś ponad 60 lat. Tymczasem "Kommiersant" twierdzi, że chodzi o Siergieja Panteljuka.

Rosyjskie władze zapewniły, że podejmą "pracę dyplomatyczną", aby sprowadzić rodaka do kraju. Chcą mu zapewnić także pomoc finansową.

Armia radziecka wkroczyła do Afganistanu w 1979 roku, opuściła ten kraj osiem lat później. Wspierała komunistyczny reżim w walce z popieraną przez Stany Zjednoczone partyzantką. Zginęły tysiące żołnierzy i, w zależności od szacunków, nawet dwa miliony cywili. Komitet Weteranów Wojennych od lat poszukuje zaginionych. Dotychczas udało się odnaleźć 29 żołnierzy.