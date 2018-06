Polityka na stadionie. "Spalcie koszulki Messiego"

Jibril Rajoub, szef palestyńskiej federacji piłkarskiej, uważa, że Messi powinien zbojkotować spotkanie z Izraelem ponieważ – w jego ocenie – Izrael wykorzystuje sparing z Argentyńczykami jako "narzędzie polityczne".

– On (Messi – red.) jest wielkim symbolem, więc nasz protest wymierzmy w niego. Jeśli zagra, to wzywam do spalenia jego zdjęć i koszulek. Wciąż mam jednak nadzieję, że tu nie przyjedzie – powiedział prezes Palestyńskiego Związku Piłki Nożnej.

9 czerwca Argentyna zmierzy się z Izraelem na stadionie Teddy Kollek w Jerozolimie w ramach ostatniego sprawdzianu przed mundialem w Rosji. Na mistrzostwach świata drużyna z Ameryki Południowej zagra w grupie D z Islandią, Chorwacją i Nigerią.