Rosja zakazuje wjazdu "nastawionym rusofobicznie" Estończykom

W marcu br. Estonia, Kanada, Francja, Niemcy, Litwa, Czechy, Polska, Włochy, Holandia, Dania, Chorwacja,Rumunia, Finlandia, Łotwa i Estonia wydaliły rosyjskich dyplomatów w związku ze sprawą próby otrucia Siergieja Skripala. Estonia, podobnie jak część państw UE zakazała też wjazdu do tego kraju 49 Rosjanom objętych tzw. listą Magnitskiego.

To właśnie w odpowiedzi na te decyzje, Moskwa zdecydowała się odpowiedzieć swoją lista osób z zakazem wjazdu do Rosji. Jak podają rosyjskie media, ambasador Estonii został poinformowany o liście osób – polityków i osób publicznych, które znane są z „ekstremalnie antyrosyjskich poglądów” (zdaniem władz w Moskwie) – które mają zakaz wjazdu do Rosji.

