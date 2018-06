Ukraiński parlament przyjął ustawę o Sądzie Antykorupcyjnym

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła dziś ustawę zakładającą utworzenie w tym kraju Sądu Antykorupcyjnego. We wtorek do jej przyjęcia wezwały Ukrainę Stany Zjednoczone. Powołanie do życia takiego organu było stawiane jako jeden z warunków dalszego wspierania Ukrainy przez Zachód.

Za przyjęciem projektu zakładającego utworzenie Sądu Antykorupcyjnego opowiedziało się 315 deputowanych. Przeciwnych było 25, zaś od 24 wstrzymało się od głosu. W ukraińskim parlamencie pojawił się w czasie głosowania prezydent Petro Poroszenko, który był inicjatorem ustawy. Ukraiński przywódca przekonywał, że wariant projektu zaproponowany przez komisję parlamentarną „w pełni odpowiada rekomendacjom Komisji Weneckiej a jednocześnie jest w pełni zgodny z konstytucją i prawodawstwem Ukrainy”. Przypomnijmy, że w poniedziałek premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman zapowiedział, że jeśli parlament nie przyjmie ustawy o Sądzie Antykorupcyjnym, poda się do dymisji. W jego ocenie, nieprzyjęcie tej ustawy, byłoby jednoznaczne z destabilizacją kraju.