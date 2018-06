"Je**ć Trumpa". Zaskakujące zachowanie Roberta De Niro podczas gali Tony Awards 2018

Swój stosunek do Donalda Trumpa Robert De Niro pokazał jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Aktor miał włączyć się w akcję promującą wybory i zachęcić Amerykanów do wzięcia udziału w głosowaniu. Zamiast tego, gwiazdor zaatakował kandydata Republikanów, nazywając go nie tylko głupcem, ale także śmieciem, świnią, psem i oszustem.

– To mnie tak wścieka, że ten kraj doszedł do takiego momentu, że ten głupiec, ten idiota dotarł tam, gdzie jest (...) To jest ktoś kogo chcemy na prezydenta? Nie sądzę. Troszczę się o to, dokąd zmierza ten kraj. I bardzo, bardzo się martwię, że może pójść w złym kierunku z kimś takim jak Donald Trump. Jeśli zależy ci na przyszłości, zagłosuj na nią – mówił na nagraniu De Niro.

O tym, że po dwóch latach, aktor nie zmienił zdania na temat Donalda Trumpa, mogły się przekonać osoby, które wzięły udział w gali Tony Awards 2018. Kiedy miał zapowiedzieć występ Bruce’a Springsteena, krzyknął do mikrofonu: „Chciałbym powiedzieć jedną rzecz: Je**ć Trumpa".

Widownia przyjęła te słowa entuzjastycznie. Kiedy owacje ustały, De Niro dodał: „Koniec z mówieniem: ‘Precz z Trumpem’. Teraz tylko: 'Je**ć Trumpa'”.