Dramat w Paryżu. Mężczyzna wziął zakładników, chce rozmawiać z ambasadą Iranu

Jak podał Reuters, mężczyzna miał zażądać kontaktu z ambasadą Iranu, za której pośrednictwem zamierza przekazać wiadomość do francuskiego rządu. Według niepotwierdzonych informacji jedną z uprowadzonych osób jest kobieta w ciąży. Powodem zachowania mężczyzny miała być kłótnia między nim a uprowadzonymi. Policja, straż pożarna i jednostki specjalne otoczyły miejsce zdarzenia.

Napastnik wymachiwał czymś wyglądającym jak broń, a zakładników oblał benzyną. Mimo to władze Paryża utrzymują, że zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego.

Terroryzm jest poważnym problemem we Francji. 13 listopada 2015 roku w Paryżu i w Saint Dennis doszło do krwawych zamachów terrorystycznych. 130 osób zginęło, 300 zostało rannych. Najkrwawszy atak miał miejsce w teatrze Bataclan. Zamachowcy wzięli tam zakładników i starli się z policją. W samym Bataclan zginęło 87 osób. Po zamachach we Francji wdrożono szczególne środki bezpieczeństwa.