Historyczne porozumienie ws. Macedonii. Polski MSZ gratuluje

"Gratulujemy przywódcom rozwiązania wieloletniego sporu i mamy nadzieję na szybką finalizację porozumienia zgodnie z porządkami prawnymi obu państw.

Oczekujemy również, że to historyczne wydarzenie otworzy Skopje drogę do członkostwa w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim. Uważamy, iż rozpoczęcie w bieżącym roku negocjacji w sprawie akcesji do UE, a także wyraźny sygnał ze strony NATO o gotowości przyjęcia w poczet państw członkowskich przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa i stabilności całego regionu Bałkanów Zachodnich" – czytamy w oświadczeniu.

Grecja zgodziła się uznać Macedonię pod nazwą Republika Macedonii Północnej. Osiągnięcie porozumienia ws. tej nazwy potwierdzili dziś premierzy obu krajów - Alexis Tsipras i Zoran Zaev.