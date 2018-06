"Dzisiaj robimy to samo co naziści, ale w białych rękawiczkach". Zdecydowane słowa papieża o aborcji

– W ubiegłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to samo, ale w białych rękawiczkach – powiedział papież Franciszek podczas audiencji w Watykanie. Myślenie o aborcji lub jej dokonanie z powodu wad płodu i związanych z tym obaw nazwał "modą" i "zwyczajem". Rozważanie aborcji i jej dokonywanie z powodu uszkodzeń płodu i obaw na tym tle nazwał "modą" i "zwyczajem".

Papież mówił, że kiedy okazuje się, że dziecko może nie być zdrowe, pierwszą myślą jest, że go nie chcemy. Aborcję chorego dziecka nazwał Ojciec święty dzieciobójstwem dokonywam na niewinnym, aby zapewnić sobie spokojne życie.



Ojciec święty przywołał także przykład Sparty, gdzie kalekie dzieci zrzucano ze skały. – Dziś robimy to samo. Okropność – potępił Franciszek.