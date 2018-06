Wenezuela: Panika po wybuchu gazu w nocnym klubie. Wiele ofiar

Wenezuelski minister spraw wewnętrznych Nestor Reverol poinformował, że w klubie Los Cotorros, w dzielnicy El Paraíso w zachodniej Caracas, doszło do bójki, podczas której jeden z uczestników imprezy rzucił granat z gazem łzawiącym.

W budynku wybuchła panika. Ok. 500 osób, które świętowały zakończenie roku szkolnego, rzuciło się do wyjścia – podaje BBC. Większość ofiar miała od 16 do 20 lat. Część zmarła w wyniku uduszenia, inni – z powodu obrażeń odniesionych podczas próby ucieczki.

Wśród zatrzymanych jest dwóch nieletnich wskazanych przez świadków zdarzenia oraz właściciel klubu, który nie dopełnił obowiązków związanych z wymogami bezpieczeństwa, polegających na skutecznym zakazie wnoszenia do budynku broni lub amunicji.