Meksykański komentator szaleje po zwycięstwie nad Niemcami. Nagranie podbija Internet

"Co za Mundial! Co za Mundial!" – wrzeszczał do mikrofonu roztrzęsiony komentator z Meksyku, po tym jak jego drużyna pokonała Niemców 1:0.

Nagranie z meksykańskim komentatorem podbija sieć. Internauci są zachwyceni żywiołową reakcją Meksykanina. "Radość uzasadniona red. o mały włos połknąłby mikrofon" – pisze jedna z internautek. Ta opinia nie jest przesadzona. Mężczyzna faktycznie jest ledwo w stanie usiedzieć na miejscu. Trudno się jednak mu dziwić. Niemcy są obrońcami tytułu i byli wymieniani jednym tchem obok Brazylii cz Hiszpanii jako najwięksi faworyci tegorocznego mundialu. Zwycięstwo Meksyku było jak do tej pory największą niespodzianką rozgrywek. Czytaj także:

