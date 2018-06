Wielka zmiana dla kobiet w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska była ostatnim krajem na świecie, w którym kobiety nie mogły prowadzić samochodów. Zmiana prawa to element kampanii, która ma na celu pokazanie, że kraj się modernizuje.

Chociaż prawo do prowadzenia samochodu otwiera przed kobietami w Arabii Saudyjskie nowe możliwości, jak przypomina stacja BBC News, wciąż jest wiele rzeczy, których obywatelki tego kraju nie mogą same zrobić. – Kobiety nie mogą same otworzyć konta w banku, wyjechać za granice, wyjść za mąż bez zgody swojego męskiego opiekuna – przypomina dziennikarka BBC Megha Mohan.

Inne regulacje, którym podlegają Saudyjki to m.in. wytyczne dotyczące ubioru (w miejscach publicznych kobiety nie muszą mieć zakrytych twarzy, ale muszą być zakryte od głowy do stóp), spędzania czasu w miejsach publicznych (w restauracjach kobiety mogą przebywać tylko w strefach dla rodzin, nigdy same z obcymi mężczyznami), a kiedy chcą wziąć rozwód, potrzebują do tego... zgody swojego męża.

Czytaj także:

Kara za krótką spódniczkę. Saudyjka zatrzymana przez policję