USA: Setki dzieci imigrantów wróciło do swoich rodziców

Jak podał dzisiaj Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, do swoich rodzin wróciło już 522 dzieci, a kolejne 16 zostanie „zwrócone” rodzicom w najbliższych godzinach. Dzieci te zostały odebrane rodzicom, którzy wraz z nieletnimi nielegalnie przekroczyli granicę USA.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego poinformował jednocześnie, że niewielka liczba dzieci zostanie sama w ośrodkach, z powodu problemów prawnych z ustaleniem ich opiekunów lub w przypadkach, gdy ich opiekunowie mogą stanowić dla dzieci zagrożenie.

Dzieci oddzielane od rodziców, "klatki" w obozie dla imigrantów

W ostatnich dniach, burzę w amerykańskich i międzynarodowych mediach oraz liczne protesty, wywołały opisywane przez Agencję Associated Press oraz organizacje pozarządowe schroniska w Teksasie, gdzie umieszczano dzieci odebrane rodzicom na granicy z Meksykiem. Agencja Associated Press cytowała pracowników i lekarzy opisujących tragiczną sytuację nieletnich. Cytowani pracownicy mówili o „bawialniach pełnych płaczących dzieci w wieku przedszkolnym”.

Zgodnie z nowym prawem (polityka "zero tolerancji" wobec imigrantów) osoba która nielegalnie przekracza granice jest bowiem uważana za przestępce, a jeśli do USA dostał się z nieletnimi dziećmi, to są one jej zabierane.

Czytaj także:

239 imigrantów na pokładzie łodzi. Malta mówi "nie", Włochy grożą załodze aresztem