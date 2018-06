Wypadek tankowca w Rotterdamie. Setki ptaków pokryte ropą

Wypadek miał miejsce w sobotę i lokalne władze niezwłocznie rozpoczęły interwencję. Z jednej strony służby morskie starają się ustabilizować sytuacje tankowca i zatrzymać wyciek, a z drugiej strony ekologowie zajmują się zwierzętami, które w wyniku wycieku zostały pokryte olejem.

W akcji uczestniczy wielu wolontariuszy, ponieważ skala wycieku i liczba poszkodowanych zwierząt jest ogromna. Ekolodzy szacują, że ucierpiało przynajmniej 800 ptaków.

Od soboty setki ptaki zostały umyte z oleju i przetransportowane do schroniskach w Rotterdamie, gdzie będą mogły dojść do siebie. Wolontariusze nie mają jednak łatwego zadania, ponieważ przestraszone ptaki nie dają się złapać.

To najpoważniejszy tego typu wypadek w ostatnich latach w Rotterdamie. Norweski przedsiębiorca, do którego należy tankowiec wszczął już śledztwo, które ma pomoc ustalić jak doszło do wypadku.

