Komentator sportowy zmarł po meczu swojej reprezentacji. Dostał ataku serca

Abdel Rahim Mohamed był gościem egipskiej telewizji państwowej Maspero. Został tam zaproszony w charakterze eksperta, aby tuż po spotkaniu przeanalizować grę reprezentacji Egiptu. Tak się jednak nie stało, ponieważ po golu strzelonym przez Saudyjczyków w 95 minucie spotkania, Egipcjanin źle się poczuł.

Po zaprowadzeniu go do pracującego w stacji lekarza, szybko podjęto decyzję o konieczności przetransportowania go do szpitala. Mohamed nie odzyskał przytomności. Pomimo długiej reanimacji zmarł. Przyczyną zgonu był atak serca.

– Reanimowaliśmy go przez pół godziny, ale jego serce nie reagowało – oświadczył Masrawy Ahmed Taha, dyrektor szpitala w Kairze.