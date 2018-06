Podtruwał kolegów z pracy. Mógł zabić nawet 21 osób

Chodzi o mężczyznę, który pracował w firmie metalurgicznej ARI Armaturen. Śledztwo rozpoczęło się po tym, gdy 56-latek został przyłapany na próbie dodania trucizny do lunchu współpracownika. Jeden z pracowników zauważył biały proszek na swoim jedzeniu, po czym zaalarmował przełożonych. Po przejedzeniu nagrań z monitoringu okazało się, że za wszystkim stoi właśnie ten człowiek. Analiza wykazała, że substancja dodana do obiadu to octan ołowiu – trucizna powodująca uszkodzenia narządów wewnętrznych i bardzo niebezpieczna dlatego, że praktycznie pozbawiona smaku.

Podejrzany pracował w firmie od 38 lat. Do jego mieszkania weszli funkcjonariusze. Odkryli tam rtęć, ołów oraz kadm. Śledczy poinformowali, że dochodzeniem zostanie objętych 21 zgonów pracowników. Zgony miały miejsce od 2000 roku. Ofiary umierały na nowotwór bądź zawal serca – przyczyną mogło być zatrucie metalami ciężkimi. Dwaj pracownicy są w śpiączce. Kolejna osoba wymaga dializy.