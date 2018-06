W Brukseli unijny szczyt. Na Morzu Śródziemnym przewróciła się z łódź z imigrantami

Podczas całonocnych obrad na unijnym szczycie w Brukseli, liderzy państw członkowskich zgodzili się co do tego, iż nie będzie przymusowych kwot, a w każdym kraju powstaną centra kontroli imigrantów, w których urzędnicy sprawdzą, kto kwalifikuje się do azylu.

Kolejna tragedia na Morzu Śródziemnym

W czasie kiedy unijni przywódcy dyskutowali o możliwych rozwiązaniach problemu przedostawania się w nielegalny sposób do Europy imigrantów, na Morzu Śródziemnym doszło do wypadku.

Jak podała straż przybrzeżna Libii, u wybrzeży tego państwa zatonęła łódź na pokładzie której znajdowało się około 100 osób. Dzięki akcji ratowniczej część z nich udało się uratować. 14 imigrantów udało się odnaleźć w wodzie, na wschód od stolicy Libii – Trypolisu. Media podają, że wśród ofiar śmiertelnych wypadku było troje dzieci, który ciała odnalazła straż przybrzeżna.