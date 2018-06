Estonia: Ambasador USA rezygnuje. Powód? Wypowiedzi Donalda Trumpa

Donald Trump stwierdził, że Unia Europejska została założona w celu wykorzystywania Stanów Zjednoczonych, natomiast NATO jest równie złe co NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu zawarty między USA, Meksykiem i Kanadą).

Melville podkreślił, że nie może zaakceptować wypowiedzi prezydenta Trumpa i jest zmuszony udać się na "wcześniejszą emeryturę". Melville dodał, że służył pod 6 prezydentami i nigdy się nie spodziewał, że doczeka takich czasów.

"DNA urzędnika służby dyplomatycznej jest zaprogramowane tak, by wspierać politykę (administracji) i jesteśmy szkoleni od początku, że gdy dochodzimy do punktu, w którym nie możemy dłużej tego robić, honorowym zachowaniem będzie rezygnacja. Służąc sześciu prezydentom i 11 sekretarzom stanu, nigdy nie sądziłem, że dojdę do tego punktu" – przytacza wypowiedź ambasadora portal Independent.

Melville pracował w dyplomacji 33 lata. Ambasadorem w Estonii został w 2015 roku.