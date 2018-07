Ronaldo komentuje porażkę Portugalii

We wczorajszym meczu Urugwaj pokonał Portugalię 2:1. Ten wynik oznacza, że Portugalczycy muszą opuścić mundial. Co więcej, to oznacza niemal na pewno koniec marzeń Ronaldo o zdobyciu mistrzostwa świata. Gdy za 4 lata będzie odbywać się kolejny mundial gwiazda Portugalii będzie mieć już 37 lat. Sam piłkarz jednak nie chce komentować tego tematu i mówi, że jest na to jeszcze zbyt wcześnie.

Ronaldo pogratulował zwycięstwa Urugwajczykom i dodał, że jego drużyna dała z siebie wszystko i wraca do domu z podniesioną głową. – Rozegraliśmy dobre spotkanie. Może zasługiwaliśmy na więcej, ale w piłce wygrywa ten, kto strzela więcej goli. To takie proste. My możemy wyjeżdżać z Rosji z podniesioną głową. Jako kapitan tej reprezentacji, widziałem, jak ciężko pracowaliśmy i trzeba być dumnym z tego zespołu – mówił piłkarz.

Portugalczyk pogratulował ponadto Rosjanom organizacji turnieju, twierdząc, że wszystko było przygotowane perfekcyjnie.

