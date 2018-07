Tragedia w Himalajach. Ponad 40 osób zginęło w wypadku

Do tragedii doszło w niedzielę w stanie Uttarakhand w Himalajach w północnej części Indii. Obecnie wiadomo jedynie, że autokar zjechał z górskiej drogi i wpadł do wąwozu. Co najmniej 3 osoby przeżyły wypadek.

Lokalna policja informuje, że trwa akcja rachunkowa, a ostateczna liczba ofiar tragedii cały czas jest nieznana. "W wypadku zginęły czterdzieści cztery osoby. Co najmniej trzy zostały rannych. Prace ratownicze nadal trwaj" – przekazał oficer Pauri Garhwal, dodając, że warunki na drodze były dzisiaj wyjątkowo niekorzystne. "Padało, a te drogi są wąskie. Kierowca po prostu stracił kontrolę nad autokarem" – dodaje.

