Francja: Uciekł z więzienia... helikopterem

Ta historia to scenariusz dla filmu sensacyjnego godnego największych reżyserów Hollywood. W niedzielę po godzinie 11 do więzienia w Reau dostalo się trzech uzbrojonych mężczyzn. Po dostaniu się do Faida, przestępcy przenieśli się na dziedziniec więzienia, na którym czekał już na nich helikopter.

Faid został skazany na 25 lat więzienia za zamordowanie policjanta. Już raz udało mu się uciec z więzienia. 5 lat temu za pomocą materiałów wybuchowym udało mu się zbiec z więzienia i przez 6 tygodni pozostawać na wolności.

Władze więzienia poinformowały, że cała akcja trwała dosłownie kilka minut, a w jej wyniku nikomu nic się nie stało. Przestępcy wylądowali helikopterem na obrzeżach Paryża, a następnie zaczęli przemieszczać się w stronę granicy z Belgią. Media spekulują, że przestępcy prawdopodobnie musieli porwać kierowcę helikoptera.

Francuskie MSW zapewnia, że zrobi wszystko, by złapać zbiega.