Wielka Brytania: Specjalne ćwiczenia na wypadek śmierci królowej

Ćwiczeniom nadano kryptonim "Castle Dove" w ramach planu "London Bridge" (taki kryptonim nadano dniu, w którym umrze Elżbieta II). W tajnym spotkaniu uczestniczyli m.in wicepremier i przewodniczący Izby Gmin.

Zgodnie z protokołem pierwszy o śmierci brytyjskiej królowej dowie się jej osobisty sekretarz, który potem wiadomość przekaże premierowi – wypowiadając zdanie: "London Bridge został opuszczony". Jeżeli Elżbieta II umrze w czasie urzędowania premier Theresy May, to właśnie ona zwróci się z orędziem do narodu.

Dopiero wtedy informacje o śmierci Elżbiety II będą mogły podać agencje informacyjne. Pogrzeb według drobiazgowo zaplanowanego ceremoniału powinien się odbyć po 9 dniach od jej śmierci.

Królowa Elżbieta II skończyła 92 lata. W 2016 roku ogłosiła, że nie będzie już odbywać podróży zagranicznych, ale cały czas uczestniczy w bieżących wydarzeniach. W ubiegłym roku brała udział w blisko 300 oficjalnych wydarzeniach.