Rosyjski miliarder w zespole negocjacyjnym ds. Ukrainy. Robił interesy z Trumpem

Rybołowlew, który uniknął zachodnich sankcji, znalazł się w składzie rosyjskiej delegacji, prowadzącej wtorkowe rozmowy z przedstawicielami USA w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

58-letniego miliardera widać na zdjęciach ze spotkania, wraz z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem i doradcą Kremla Jurijem Uszakowem w Pałacu Dirijja, jednej z rezydencji należącej do saudyjskiej rodziny królewskiej.

Rola, jaką Władimir Putin przypisał Rybołowlewowi, pozostaje niejasna. Oligarcha ma jednak doświadczenie w bezpośrednich transakcjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem – zwraca uwagę The Moscow Times.

Rosyjski miliarder kupił posiadłość od Trumpa

W 2008 r. Rybołowlew kupił posiadłość Trumpa w Palm Beach za 95 mln dolarów, co wówczas było kwotą rekordową na rynku nieruchomości na Florydzie. Umowa z Rosjaniniem pozwoliła Trumpowi zarobić około 40 mln dolarów, ponieważ on sam kupił tę rezydencję w 2004 r. za 41,3 mln dolarów.

Urodzony w Permie Rybołowlew zbił majątek w latach 90. XX wieku, kiedy to przejął kontrolę nad spółką Uralkali, jednym z największych producentów potażu na świecie. W 2011 r. sprzedał swoje udziały strukturom należącym do miliardera Sulejmana Kerimowa za 5 mld dolarów, po czym przeprowadził się ze Szwajcarii do Monako, kupił lokalny klub piłkarski (AS Monaco), zaczął inwestować w dzieła sztuki i zawierać ekstrawaganckie transakcje na rynku nieruchomości.

Rybołowlew kupił m.in. dom na Hawajach należący do aktora Willa Smitha (za 20 mln dolarów), a także dwie wyspy w Grecji, które wcześniej należały do miliardera Arystotelesa Onassisa (ich wartość to 100 mln dolarów).

Instrukcje Kremla na rozmowy z USA o Ukrainie

Według The Moscow Times rosyjski zespół negocjacyjny, w tym Rybołowlew, otrzymał instrukcje od Kremla, aby wykazać się "maksymalną przyjacielską postawą" wobec delegacji amerykańskiej, a nawet "pochlebną postawą" wobec Stanów Zjednoczonych, a w szczególności samego Trumpa.

Moskwa liczy na to, że Waszyngton odmrozi aktywa zablokowane w USA (6 mld dolarów), a także zniesie sankcje i zwróci dyplomatyczne dacze skonfiskowane Rosjanom podczas rządów Baracka Obamy.

Źródła, na które powołuje się The Moscow Times twierdzą, że rosyjski zespół negocjacyjny może z czasem zostać rozszerzony o kolejne osoby, takie jak szef wywiadu Siergiej Naryszkin, wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow oraz specjalny przedstawiciel Kremla ds. Bliskiego Wschodu Michaił Bogdanow.

