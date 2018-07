Rewolucja Trudeau

Premier Justin Trudeau starał się, jak mógł, by marihuana została zalegalizowana akurat 1 lipca (Dzień Kanady – najważniejsze święto państwowe), ale nic z tego nie wyszło – procedury i opór konserwatywnych senatorów popsuły plany premiera. W związku z tym do legalizacji dojdzie z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem: 17 października. W ten sposób każdy mieszkaniec Kanady będzie mógł legalnie posiadać do 30 gramów marihuany, a w domu będzie mógł hodować nawet cztery krzaki konopi.