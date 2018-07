Putin zadzwonił do trenera rosyjskiej reprezentacji. Czerczesow zdradził, co mu powiedział

Czerczesow poinformował, jak wyglądały chwile po przegranych meczu. – Nasz premier Dmitrij Miedwiediew był w szatni, a Władimir Putin zadzwonił do mnie w ciągu dnia i teraz po meczu, gratulując nam bardzo dobrej gry – powiedział selekcjoner rosyjskiej reprezentacji. Jak dodał, rosyjski prezydent powiedział mu, że to co rosyjscy piłkarze pokazali na boisku było wspaniałe.

]– Powiedziałem mu, że jesteśmy rozczarowani, ale dodał, że powinniśmy mieć otwarte oczy i robić kolejne kroki – mówił Czerczesow.

Rosyjska reprezentacja rozegrała wczoraj swój ostatni mecz na Mundialu. Choć w pierwszej połowie spotkania z Chorwacją prowadziła jedną bramką, rywale szybko wyrównali straty. W dogrywce Chorwaci wyszli na prowadzenie, jednak w ostatniej chwili Rosjanom udało się strzelić bramkę. Mecz rozstrzygnęły rzuty karne, w których rosyjska reprezentacja przegrała 3:4.