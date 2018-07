Sekretarz generalny NATO krytykuje Niemcy. "NATO nie jest darem natury"

Sekretarz generalny NATO w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" wezwał rząd w Berlinie do wypełnienia postanowień szczytu w Newport z 2014 roku. Jens Stoltenberg apeluje do Niemiec, aby zwiększyły swoje wydatki na obronność.

Sekretarz generalny NATO przypomniał, że członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego zobowiązały się w 2014 roku do przeznaczania na obronność 2 procent PKB. "Tym bardziej, że Niemcy, chociażby z uwagi na swój potencjał gospodarczy, odgrywają w NATO bardzo ważną rolę" – powiedział. Jednak kanclerz Angela Merkel gwarantuje tylko 1,5 procent niemieckiego PKB do roku 2024. Stoltenberg oświadczył, że Sojusz Północnoatlantycki "musi być zawiązywany i umacniany na nowo, zarówno przez polityków państw członkowskich jak i wszystkich ludzi w Europie i Ameryce Północnej". "NATO nie jest darem natury" – podsumował krótko. Jeśli Niemcy chciałyby osiągnąć w ciągu sześciu najbliższych lat ustalony w 2014 roku w Newport cel w postaci 2 proc. PKB na obronność w roku 2024, to musiałyby je podnieść z przewidzianych w przyszłorocznym budżecie 42,9 mld euro do prawie 80 mld euro.