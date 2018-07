"To mogła być katastrofa". Poważna awaria i dramatyczna relacja z akcji ratunkowej w Tajlandii

Tuż po opuszczeniu jaskini przez wszystkich zaginionych doszło do poważnej awarii pomp, które wypompowywały wodę. Co ważne, pod ziemią cały czas znajdowali się nurkowie i ratownicy, którzy zbierali sprzęt. Awaria pompy doprowadziła do szybkiego wzrostu poziomu wody – ujawniło gazecie trzech australijskich nurków zaangażowanych w akcję ratunkowa.

Nurkowie przebywali w bazie w jaskini, gdy usłyszeli krzyki. Do wyjścia ruszyli pozostali pracownicy, uciekając przed wzrastającym poziomem wody. Wszyscy opuścili jaskinię niecałą godzinę później. "To mogła być katastrofa" – podsumowuje "The Guardian".

