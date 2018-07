"Michael Jackson został wykastrowany jako dziecko". Mocne oskarżenia lekarza

Po śmierci Joe Jacksona, lekarz Conrad Murray oskarżył go o to, że kiedy Michael Jackson był dzieckiem, ten zmusił go do chemicznej kastracji. Wszystko po to, aby utrzymał wysoki głos.

Na nagraniu opublikowanym przez serwis The Blast lekarz króla popu oskarżył jego ojca, zmarłego pod koniec czerwca Joe Jacksona, o zmuszanie syna do strasznych rzeczy. W jego ocenie, był to jeden z najgorszych ojców w historii.

Conrad Murray oświadczył, że Michale Jackson doświadczył od swojego ojca niezwykłego okrucieństwa. – Świadczy o tym choćby fakt, że został chemicznie wykastrowany, by utrzymać swój wysoki głos – powiedział i wyraził nadzieję, iż "Joe Jackson znajdzie odkupienie w piekle".