Nie żyje Nancy Sinatra

Nancy Sinatra była pierwszą z czterech żon Franka Sinatry. Para była małżeństwem w latach 1939-1951. Mieli troje dzieci: Nancy Junior, Franka Juniora oraz Tinę. Po rozstaniu z artystą, Nancy już nigdy nie wyszła za mąż.



"Mama odeszła spokojnie tej nocy w wieku 101 lat. Była błogosławieństwem i światłem mojego życia. Dziękuję za wszystko" – napisała na Twitterze najstarsza córka Nancy Sinatry.





Nancy Barbato urodziła się w 1917 roku. Franka Sinatrę spotykała jeszcze jako nastolatka. Ich ślub odbył się 4 lutego 1939 roku w Jersey City. Wówczas słynny piosenkarz nie był jeszcze sławny. Wszystko zmieniło się, gdy przeprowadzili się do Los Angeles. Tam Sinatra wdał się w romans z Avą Gardner, co doprowadziło do rozwodu.