Co się stało w szatni Francuzów po wygranym mundialu? Zaskakujący gest Macrona

Tradycją staje się, że prezydent odwiedza reprezentantów swojego kraju w szatni, po meczu. Podobnie postąpił Emmanuel Macron po zdobyciu przez Francuzów tytułu Mistrza Świata. Nie pojawił się jednak w szatni sam.



Przywódca Francji wszedł do szatni w towarzystwie niepełnosprawnego żołnierza – weterana walk w Mali. Prezydent osobiście poprosił francuskich piłkarzy, by ci wznieśli okrzyki na jego cześć i żeby uściskali go. Na apel Macrona jako pierwszy zareagował trener Didier Deschamps oraz zdobywca gola Paul Pogba, który skandował słowa "La République!" – opisuje portal Onet.pl