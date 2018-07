UE uderza w Google'a. Rekordowa kara dla internetowego giganta

To finał trwającego trzy lata dochodzenia, z którego wynika, że Google wykorzystywał dominującą pozycję należącego do niego systemu operacyjnego Android, by marginalizować swoich konkurentów.

Spółka ma zapłacić 4,3 mld euro, a to oznacza rekordową karę. Jak wylicza "Puls Biznesu", suma ta odpowiada rocznemu wkładowi Holandii do unijnego budżetu.

W ubiegłym roku UE nałożyła na Google'a 2,4 mld euro grzywny za wykorzystywanie dominującej pozycji w swojej wyszukiwarce, w której firma promowała własny serwis zakupowy.

Łączna wysokość wszystkich kar nałożonych przez Unię na internetowego giganta będzie wynosić 6,7 mld euro.