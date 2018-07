Obrona "małego sojusznika NATO" doprowadzi do III WŚ? Niepokojące słowa Trumpa

Prezydent USA udzielił niedawno wywiadu telewizji Fox News. Dziennikarz zapytał prezydenta, dlaczego Stany Zjednoczone miałyby wysyłać wojska do obrony małego kraju pokroju Czarnogóry.

– Rozumiem, co mówisz, zadałem to samo pytanie. Czarnogóra to maleńki kraj z bardzo silnymi ludźmi. To bardzo agresywni ludzie, mogą stać się agresywni i gratulacje, jesteś w III Wojnie Światowej. Ale tak to właśnie zostało ułożone – odparł prezydent Stanów Zjednoczonych.

Unia wrogiem USA?

To nie pierwsza kontrowersyjna wypowiedź Trumpa w ostatnim czasie. Kilka dni temu prezydent USA w jednym szeregu z Chinami i Rosją postawił Unię Europejską. – Myślę, że mamy wielu wrogów. Unia Europejska jest wrogiem z powodu tego, co robi nam w handlu. Rosja jest wrogiem w pewnych względach, a Chiny są wrogiem ekonomicznym – mówił Trump w wywiadzie dla CBS News.

Prezydent USA tłumaczył jednocześnie, że UE, Rosja i Chiny "nie są źli". – Są konkurentami i chcą radzić sobie tak samo dobrze jak my – oświadczył.

Historyczne spotkanie Trumpa z Putinem

W poniedziałek w pałacu prezydenckim w Helsinkach odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przywódcy najpierw ponad dwie godziny rozmawiali w cztery oczy, po czym w szerszym gronie zjedzą roboczy lunch.

Prezydenci USA i Rosji w stolicy Finlandii rozmawiali o kryzysie w relacjach dwustronnych oraz najważniejszych problemach międzynarodowych. Wśród nich wymieniano m.in. budowę gazociągu Nord Stream 2, kryzys na Ukrainie, wojnę domową w Syrii, a także domniemane ingerencje Rosjan w przebieg wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku.

Trump i Putin przeprowadzili pierwsze i jak dotąd jedyne rozmowy dwustronne w lipcu 2017 roku w Hamburgu, w kuluarach szczytu G20.