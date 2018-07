Zatonęła łódź z imigrantami. Na jej pokładzie było 160 osób

W szybko przeprowadzonej akcji ratunkowej udało się ocalić ponad 100 osób. Oprócz 19 zmarłych imigrantów 30 uznano za zaginionych. Wiadomo również, że jeden z ocalonych jest w ciężkim stanie. Służby ratunkowe przetransportowały go helikopterem do szpitala na Cyprze. Reszta ocalonych imigrantów została przewieziona do Turcji.

Wiadomo, że imigranci byli Syryjczykami, którzy chcieli dostać się do Europy.

Tonący statek został dostrzeżony przez załogę prywatnego statku. Łódź z imigrantami znajdowała się około 25 mil od brzegu.