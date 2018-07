Nowe przepisy w Izraelu. "Państwo narodu żydowskiego"

Nowe przepisy przeszły przez izraelski parlament stosunkiem głosów 65 do 55. W ustawie zapisano m.in., że Jerozolima jest stolicą państwa, a hebrajski staje się jedynym oficjalnym językiem Izraela. Także kalendarz hebrajski ma być oficjalnym kalendarzem państwa.

Premier Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael jest narodowym państwem narodu żydowskiego, który szanuje indywidualne prawa wszystkich obywateli. – To jest nasze państwo, państwo żydowskie. W ostatnich latach niektórzy próbowali postawić to w wątpliwość, podcinając rdzeń naszej istoty. Dziś ustanowiliśmy prawo: to jest nasz naród, język i flaga – oświadczył.

"Times of Israel" zwraca uwagę, że podczas gdy koalicja rządząca fetowała przejęcie nowej ustawy, członkowie opozycji potępili ją jako nacjonalistyczną, dzielącą i zagrażającą demokracji. Ich zdaniem nowe prawo ma "cechy apartheidu" i może zwiększyć napięcia społeczne.

Czytaj także:

Niemiecki internet zalewa fala hejtu pod adresem Żydów