600 lotów odwołanych. Strajk pilotów i personelu pokładowego Ryanair

Linie lotnicze Ryanair odwołały 600 lotów zaplanowanych na przyszły tydzień. Sytuacje dotknie prawie 50 tys. pasażerów, którzy mieli wykupione loty na przyszłą środę i czwartek.

Ryanair poinformował na Twitterze, że anulacje dotyczą 200 codziennych lotów do Hiszpanii oraz po 50 lotów do Portugalii i Belgii. Razem stanowią one 12 proc. połączeń obsługiwanych przez irlandzkie linie.

Związkowcy z tych trzech państw walczą o podwyżkę wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy.