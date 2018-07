Smutek konfederatów

Nie ulega wątpliwości, że wychowanie w brytyjskich szkołach schodzi na psy, zwłaszcza od czasu wycofania z nich kary chłosty, jednak królewscy wnukowie to nie hollywoodzkie aktorusy (nawet psu wolno szczekać na księżyc). W tego rodzaju zachowaniach pobrzmiewa ogromna pogarda – dla wszystkich tych, którzy go wybrali. Jak śmieli?! Podobne zjawisko znamy z naszego podwórka. Tutaj też mamy do czynienia z oburzeniem, że naród wybrał inaczej, niż powinien! Nie posłuchał mądrych, światłych, z wielkich ośrodków!