Strzelanina w hipermarkecie. Jedna osoba nie żyje

Ok. 28-letni napastnik zanim wbiegł do budynku, oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Następnie zabarykadował się w sklepie. Części klientów nie udało się uciec. Jak donosił „Daily Mail” w sklepie prawdopodobnie znajdowało się ok. 30 osób. Policja ewakuowała grupę dzieci.

W wyniku wymiany ognia z policją, zmarła jedna z zakładniczek. Według Los Angeles Times była to pracownica sklepu. Mężczyźnie udało się wydostać z budynku i zaczął się pościg. Po kilku godzinach udało się go ująć. W akcję zostały zaangażowane jednostki SWAT.

Jak poinformowały służby, przyczyną całego zdarzenia była kłótnia rodzinna. Przed atakiem na sklep, podejrzany postrzelił swoją babcię i inną kobietę. Babcia odniosła siedem ran postrzałowych i w stanie krytycznym została przewieziona do pobliskiego szpitala. Następnie podejrzany odjechał jej samochodem zabierając ze sobą drugą ranną kobietę, którą pozostawił uciekając z auta. 24-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Policja poinformowała, że doznała urazu głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.