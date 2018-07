Niemcy: Referendum ws. budowy meczetu

Należący do Turecko-Islamskiej Unii Instytucji Religijnych (DITIB) nowy meczet ma powstać na terenie przemysłowym w Kaubeuren, mieście powiatowym w Bawarii, liczącym ok. 45 tys. mieszkańców. Inwestycja ma kosztować od 2 do 3 mln euro.

Jak podkreśla Deutche Welle, sprawa podzieliła miejscowych, którzy o budowie meczetu zdecydują w drodze referendum. Aby było one ważne, do urn musi pójść 20 proc. z ok. 34 tys. uprawnionych do głosowania.

W mieszkalnej dzielnicy Kaufbeuren działa już jeden meczet, ale według miejscowych działaczy DITIB jest on za mały. Nowy meczet miałby być sfinansowany głównie ze składek członków Turecko-Islamskiej Unii Instytucji Religijnych.