"Nie" dla meczetu. Bawarczycy zablokowali budowę muzułmańskiej świątyni

Przeciwko budowie muzułmańskiej świątyni było 60 proc. głosujących. Za inwestycją opowiedziało się 40 proc. uczestników referendum. W głosowaniu wzięło udział 45 proc. uprawnionych.

Należący do Turecko-Islamskiej Unii Instytucji Religijnych (DITIB) nowy meczet miał powstać na terenie przemysłowym w Kaubeuren, mieście powiatowym w Bawarii, liczącym ok. 45 tys. mieszkańców. Inwestycja miała kosztować od 2 do 3 mln euro.

W mieszkalnej dzielnicy Kaufbeuren działa już jeden meczet, ale według miejscowych działaczy DITIB jest on za mały

Czytaj także:

Niemcy: Referendum ws. budowy meczetu