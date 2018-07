Erdogan o Izraelu: Faszystowski kraj. Netanjahu: Turcja to mroczna dyktatura

Izraelski Kneset przyjął ustawę uznającą Izrael za "państwo narodu żydowskiego". Zapisano w niej, że "rozwój osadnictwa żydowskiego leży w interesie narodowym", a "cała i zjednoczona Jerozolima" jest stolicą państwa.



To nie spodobało się przywódcy Turcji. Recep Erdogan nazwał Izrael "najbardziej syjonistycznym, faszystowskim i rasistowskim państwem świata". Jednocześnie turecki prezydent porównał czołowych polityków Izraela do Hitlera. – Nie ma różnicy między obsesją Hitlera na punkcie rasy aryjskiej i stanowiskiem Izraela, że ​​te starożytne ziemie są przeznaczone tylko dla Żydów – powiedział Erdogan w wystąpieniu skierowanym do członków swojej partii.

Na odpowiedź Benjamina Netanjahu, premiera Izraela nie trzeba było długo czekać. Stwierdził, że Turcja stała się "mroczną dyktaturą". We wpisie na Twitterze Netanjahu oskarżył Erdogana o "masakrę Syryjczyków i Kurdów oraz wsadzenie do więzienia dziesiątek tysięcy mieszkańców kraju".