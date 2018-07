Pożary w Grecji: Wzrosła liczba ofiar. Turyści nie rezygnują z wypoczynku

Ogień najpierw pojawił się w lesie otaczającym nadmorską miejscowość Kineta, która znajduje się około 50 kilometrów od Aten. Pożary szybko zaczęły się jednak rozprzestrzeniać, co zmusiło mieszkańców i turystów do ucieczki.

Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych to 76 osoby. Niestety, wśród ofiar jest dwoje Polaków. Matka wraz z synem była na pokładzie łodzi, którą ewakuowano ludzi z hotelu na terenie resortu w Mati. Łódź, na której przebywali, wywróciła się do góry dnem. W wypadku zginęło 10 osób. W szpitalach przebywa 187 osób. Wśród nich 164 osoby to dorośli, a 23 to dzieci.

Czytaj także:

Dwoje Polaków zginęło w Grecji. Matka i syn uciekali przed pożarem